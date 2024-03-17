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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вольфсбург» уволил Ковача. Клуб не выиграл ни одного из 10 матчей в 2024-м и идет в 7 очках от зоны вылета

Сообщается, что причиной решения послужило вчерашнее поражение от «Аугсбурга» (1:3) и общее положение команды, занимающей 14-е место в Бундеслиге с 25 очками – в 7 очках от «Кельна», идущего в зоне вылета.

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