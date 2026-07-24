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Царьград

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"Просил молиться за его здоровье": Почему умер телеведущий Сырников? Ему было всего 60 лет

"Просил молиться за его здоровье": Почему умер телеведущий Сырников? Ему было всего 60 лет

На днях скончался повар, телеведущий и историк русской кухни Максим Сырников. Широкой публике он был известен тем, что вёл программу "Монастырская кухня" на телеканале "Спас".

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Валерий Юмашев
Царствия Небесного рабу Божиему Максиму!!!...
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