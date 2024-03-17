86,88% избирателей Ивановской области поддержали кандидатуру Владимира Путина на пост Президента России

86,88% избирателей Ивановской области поддержали кандидатуру Владимира Путина на пост Президента РоссииЧто касается остальных кандидатов, то Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,66%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,66%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,24%.
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