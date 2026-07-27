Игрушечное оружие в России получит единые стандарты

Документ распространяется на игрушки, предназначенные для детей до 14 лет, и устанавливает требования к материалам, конструкции и безопасности изделий Росстандарт ввел новый стандарт для игрушечного оружия, в том числе пистолетов, рогаток, катапульт, арбалетов, луков и дротиков.
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