Игрушечное оружие в России получит единые стандарты

Документ распространяется на игрушки, предназначенные для детей до 14 лет, и устанавливает требования к материалам, конструкции и безопасности изделий Росстандарт ввел новый стандарт для игрушечного оружия, в том числе пистолетов, рогаток, катапульт, арбалетов, луков и дротиков.