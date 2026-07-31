США на маневрах Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026, проводимых совместно с союзниками с 24 июня по 31 июля 2026 года в районе Гавайских островов, провели обкатку элементов войны будущего, пишет газета «Известия».
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