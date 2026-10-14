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Рэпера Наваи задержали с наркотиками на въезде в Казахстан

Рэпера Наваи задержали с наркотиками на въезде в Казахстан

31-летний Наваи вновь в центре скандала. Еще весной рэпер стал участником аварии в Москве, а сегодня его задержали с наркотиками.

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