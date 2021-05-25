Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Рубин
    Отличный материл! Только очень раздражает видеоролик, который зачем-то стали помещать внизу едва ли не каждой статьи!...Разные подсказки ...
  • Сергей Гавриков
    Точно, всё это было в детстве перепробовано!Развлечения совет...
  • Владимир Акулов
    Очень хорош был этот одеколон для похмелки ! Похмелка сразу переходила в запой .Из-за чего «Тройн...

Что будет, если современная девушка попадет в Средневековую Русь?

Что будет, если современная девушка попадет в Средневековую Русь?

Путешествие во времени – один из самых популярных жанров литературы и кино. Как правило, в таких произведениях гостями из будущего становятся крепкие мужчины, которые успешно реализуют свои современные навыки и легко вливаются в окружающее общество.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх