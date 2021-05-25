Что будет, если современная девушка попадет в Средневековую Русь?

Путешествие во времени – один из самых популярных жанров литературы и кино. Как правило, в таких произведениях гостями из будущего становятся крепкие мужчины, которые успешно реализуют свои современные навыки и легко вливаются в окружающее общество.
Путешествие во времени – один из самых популярных жанров литературы и кино. Как правило, в таких произведениях гостями из будущего становятся крепкие мужчины, которые успешно реализуют свои современные навыки и легко вливаются в окружающее общество.
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