Инспекторы придут к рыболовам без предупреждения

Вячеслав Васильев

Наша рыба не ест инспекторов.Шаз-всё бросил и поехал с ним выясняться.Мне проще утопить его и дальше рыбачить.А серьёзно -не дохера ли стало кто может и имеет право?Любой мошенник купил форму ,ксиву в метро и пошёл "рыбачить."Я росгвардию посылаю без зазрения совести,потомучто они реально никто,а тут какие то дружинники образно.Пусть ходят с участковым или вообще сидят ровно на жопёшке .