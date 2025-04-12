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Парламентская газета

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Инспекторы придут к рыболовам без предупреждения

Инспекторы придут к рыболовам без предупреждения

Водные объекты и водоохранные зоны теперь стали территорией для постоянных рейдов инспекторов рыбоохраны.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
Наша рыба не ест инспекторов.Шаз-всё бросил и поехал с ним выясняться.Мне проще утопить его и дальше рыбачить.А серьёзно -не дохера ли  стало кто может и имеет право?Любой мошенник купил форму ,ксиву в метро и пошёл &quot;рыбачить.&quot;Я росгвардию посылаю без зазрения совести,потомучто они реально никто,а тут какие то дружинники образно.Пусть ходят с участковым или вообще сидят  ровно на жопёшке .
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