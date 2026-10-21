Берлин жёстко отреагировал на попытки Вашингтона склонить Киев к уступкам: канцлер Фридрих Мерц заявил, что капитуляция Украины стала бы поражением для всей Европы.
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