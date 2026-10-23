В Беларуси в период сезонного подъема ОРВИ учащиеся школ, детских садов, колледжей и вузов могут пропустить до пяти календарных дней из-за одного случая заболевания без предоставления медицинской справки, при этом количество таких эпизодов за сезон не ограничивается.