Япония рассматривает Россию врагом и готова ей угрожать со своей территории ﻿

В Токио должны осознать серьезность слов Президента РФ в отношении ракет средней дальности На днях МИД РФ в очередной раз предупредил японское правительство Японии о том, что Москва будет жестко реагировать на недружественные шаги Токио.
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