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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • людмила
    Спасибо."- Зачем испортил...
  • Татьяна
    Спасибо за рецепт для лета сок лимонад очень не обходим.👍 Особенно в жаркую погоду.Экспресс-лимонад ...
  • Виктор Белогорцев
    спору нет это дешевле и может быть вкуснее, но из чего вы это делаете, к примеру эти же купленные сливки, в них полны...Лимонное морожено...

Салат с овощами и авокадо для тех, кто хочет разнообразить свое ежедневное меню

Салат с овощами и авокадо для тех, кто хочет разнообразить свое ежедневное меню

Это удивительно простой и довольно привычный салат, которому один дополнительный компонент – авокадо – придаёт новый интересный вкус.

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