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«МЮ» может отдать Диалло в аренду «Бирмингему»

«Манчестер Юнайтед» готов отдать полузащитника Амада Диалло в аренду в другой клуб. В борьбе за 19-летнего игрока олимпийской сборной Кот-д’Ивуара лидирует «Бирмингем» из Чемпионшипа, опережающий четырех конкурентов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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