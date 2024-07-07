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Царьград

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Внедрять новые разработки для FPV-дронов: Депутат Госсовета Удмуртии вернулся в зону СВО

Внедрять новые разработки для FPV-дронов: Депутат Госсовета Удмуртии вернулся в зону СВО

Депутат Госсовета Удмуртии Виктор Дьяков вновь отправился в зону СВО - в служебную командировку. Главная задача - тестирование БПЛА в боевых условиях и внедрение новых разработок для FPV-дронов.

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