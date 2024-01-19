В ХМАО жители официально признанного аварийного дома уже 16 лет ждут расселения

Пока власти Ханты-Мансийского автономного округа заявляют о досрочном исполнении программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, жители жалуются в Следственный комитет России по поводу нарушения их прав.
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