Минобороны России: ПВО уничтожили 29 украинских дронов за ночь

Минобороны России сообщило о перехвате 29 украинских беспилотников за ночь.Ночью дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов Украины над российскими регионами.
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