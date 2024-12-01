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Минобороны России: ПВО уничтожили 29 украинских дронов за ночь

Минобороны России: ПВО уничтожили 29 украинских дронов за ночь

Минобороны России сообщило о перехвате 29 украинских беспилотников за ночь.Ночью дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов Украины над российскими регионами.

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