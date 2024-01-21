Соболенко рассказала, зачем подписывает голову тренера

Арина Соболенко прокомментировала то, что перед каждым матчем на Australian Open оставляет автограф на лысине тренера по физподготовке Джейсона Стейси.
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