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Регионы России

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Врио губернатора Беспрозванных посетил музейный корпус «Планета Океан»

Врио губернатора Беспрозванных посетил музейный корпус «Планета Океан»

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванный посетил строящееся здание Музея планеты Океан и объявил о своем решении взять этот долгосрочный проект под личный контроль.

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