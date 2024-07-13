Врио губернатора Беспрозванных посетил музейный корпус «Планета Океан»

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванный посетил строящееся здание Музея планеты Океан и объявил о своем решении взять этот долгосрочный проект под личный контроль.
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