Глава ЦРУ предложил России провести встречу трех лидеров по Украине

В ходе визита в Москву директор ЦРУ Джон Рэтклифф предложил российской стороне организовать трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
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