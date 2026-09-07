В Перми погиб один человек при атаке БПЛА, под Белгородом — три

Ночь с 6 на 7 сентября 2026 года стала самой трагичной для Пермского края с начала атак БПЛА — в результате удара дрона по многоквартирному дому погиб человек, еще четверо пострадали.
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