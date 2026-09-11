Honor Magic9 получит первый в отрасли «кинематографический» микрофон — он сможет записывать звук с 20 метров

Флагманская серия Honor обзаведется направленным микрофоном Honor раскрыла новую особенность серии смартфонов Magic9, которая будет отвечать не за изображение, а за качество звука.
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