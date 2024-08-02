Иран назвал убийство лидера ХАМАС пересечением Израилем красной черты

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинил Израиль в пересечении красной черты на фоне убийства в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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