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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Водитель выехавше...
  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...В России произошл...
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Иран назвал убийство лидера ХАМАС пересечением Израилем красной черты

Иран назвал убийство лидера ХАМАС пересечением Израилем красной черты

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинил Израиль в пересечении красной черты на фоне убийства в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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