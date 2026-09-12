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Рязанские новости

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МБУ «ДБГ» в Рязани закупит топливо на 10 миллионов рублей

МБУ «ДБГ» в Рязани закупит топливо на 10 миллионов рублей

Начальная стоимость бензина АИ-92 — 86,67 рубля за литр, АИ-95 — 96,67 рубля, дизельного топлива — 88,67 рубля.

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