МБУ «ДБГ» в Рязани закупит топливо на 10 миллионов рублей

Начальная стоимость бензина АИ-92 — 86,67 рубля за литр, АИ-95 — 96,67 рубля, дизельного топлива — 88,67 рубля.
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