Наверняка многие из нас перед покупкой мандаринов, крутя в руках этот фрукт спрашивают у продавцов, кто производитель, ожидая в ответ услышать, что он из Абхазии.
Абхазия отказалась сотрудничать с Россией, но при этом продолжает требовать денег от Москвы
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Александр Рожков
Наши победы во внешней политике год за годом, месяц за месяцем и день за днем просто потрясают! Спасибо... А кому не скажу. Вот...
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4 час.
Александр Рожков
Мгновенная кара за наглость. Россия лишает Абхазию помощи и закручивает денежный краник. https://cont.ws/@fybcbvjd/2738320?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
Мгновенная кара за наглость. Россия лишает Абхазию помощи и закручивает денежный краник. - Виктор Анисимов — КОНТ
cont
Ответить
4 час.
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