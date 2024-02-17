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Закон и Порядок

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Абхазия отказалась сотрудничать с Россией, но при этом продолжает требовать денег от Москвы

Абхазия отказалась сотрудничать с Россией, но при этом продолжает требовать денег от Москвы

  Наверняка многие из нас перед покупкой мандаринов, крутя в руках этот фрукт спрашивают у продавцов, кто производитель, ожидая в ответ услышать, что он из Абхазии.

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Александр Рожков
Наши победы во внешней политике год за годом, месяц за месяцем и день за днем просто потрясают! Спасибо... А кому не скажу. Вот...
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4 час.
Александр Рожков
Мгновенная кара за наглость. Россия лишает Абхазию помощи и закручивает денежный краник.                                                                              https://cont.ws/@fybcbvjd/2738320?utm_referrer=mirtesen.ru&amp;utm_campaign=transit&amp;utm_source=mirtesen&amp;utm_medium=news&amp;from=mirtesen
Мгновенная кара за наглость. Россия лишает Абхазию помощи и закручивает денежный краник. - Виктор Анисимов — КОНТ
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Ответить
4 час.

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