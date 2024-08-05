Жителям Ивановской области, заключившим контракт на военную службу, выплатят 1 млн рублей единовременно

<p> В Ивановской области по решению губернатора Станислава Воскресенского с 1 августа установлена региональная мера поддержки при заключении контракта с Минобороны России на военную службу – единовременная выплата 600 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии