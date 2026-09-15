Песков: Москва положительно оценила предложение об энергоперемирии

Дмитрий Песков назвал инициативу Трампа об энергетическом перемирии очень хорошей идеей. Он подчеркнул, что Россия поддерживает мирные решения и находится в контакте с США.
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Ну вот, началось. Опять страну продадут.