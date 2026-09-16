«Долина смерти» на Камчатке: почему её так назвали на самом деле

У этого названия нет ни легенды, ни древнего проклятия, ни ительменского предания. Долина смерти в Кроноцком заповеднике не упоминается ни в описаниях Степана Крашенинникова, ни в отчётах экспедиций XIX века, ни в рассказах камчадалов-охотников.