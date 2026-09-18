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Optimism готовит Superchain к взаимной совместимости: одобрено Upgrade 20

Optimism готовит Superchain к взаимной совместимости: одобрено Upgrade 20

Governance Optimism одобрила Upgrade 20 — обновление инфраструктуры OP Stack, необходимое для дальнейшего запуска нативной совместимости между сетями Superchain.

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