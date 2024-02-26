Стилист назвала варианты подарков женщинам на 8 Марта

На 8 Марта любимым женщинам можно подарить платье, шарф, украшения или пижаму. Об этом РИАМО рассказала эксперт по стилю, победитель премии «Лучший стилист Республики Башкортостан-2023», член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Дарья Ломкова.