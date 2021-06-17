Кэри Прайс показал лучший результат по победам в плей-офф за «Монреаль» за последние 11 лет

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс одержал 9-ю победу в нынешнем розыгрыше плей-офф. Благодаря победе над «Вегасом» (3:2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли 33-летний канадец показал лучший результат за последние 11 лет для «Канадиенс».