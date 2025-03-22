Стихи о весне

Воспитатель Ня и Гуди выбрали свои любимые стихотворения про это время года. 123RF/legion-media.ru Чтение стихотворений про весну — это отличный способ познакомить малышей с красотой природы и ее изменениями.
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