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Стихи о весне

Стихи о весне

Воспитатель Ня и Гуди выбрали свои любимые стихотворения про это время года. 123RF/legion-media.ru Чтение стихотворений про весну — это отличный способ познакомить малышей с красотой природы и ее изменениями.

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