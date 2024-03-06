Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Материальную помощь получат примерно 38 тыс. москвичей Мэр столицы Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в материале Агентства городских новостей «Москва» по итогам состоявшегося накануне заседания Президиума столичного правительства.
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