Какие профессии будут востребованы к 2029 году: прогноз Минтруда

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Прогноз на ближайшие годы показывает, что к 2029 году наибольший рост наблюдается в таких отраслях, как предоставление персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, а также в науке, информационных технологиях и здравоохранении.