СМИ узнали, куда пропал муж Блиновской из зоны СВО

Также стало известно о том, как исчезновение мужчины связано с заявлением Блиновской о банкротстве. Муж блогерши Елены Блиновской — Алексей Блиновский — вернулся в воинскую часть после того, как его супруга подала заявление о банкротстве.
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