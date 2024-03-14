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В Петербурге раскрыли ячейку РДК, хотевшую отравить продукты для российских военных

В Петербурге раскрыли ячейку РДК, хотевшую отравить продукты для российских военных

В Санкт-Петербурге задержаны члены "Русского добровольческого корпуса" (РДК, признан террористической организацией и запрещен в РФ), собиравшихся отправить в зону спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью.

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