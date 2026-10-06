Фон дер Ляйен: ЕС хочет полностью отказаться от российского газа

ЕС продолжает курс на отказ от российского газа и рассчитывает полностью прекратить его импорт. Брюссель делает ставку на собственную энергетику и альтернативные источники поставок.
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