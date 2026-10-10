Changan Qiyuan A06 популярен в России, в Китае уже представили Qiyuan A06 2027 — он проезжает 2120 км на баке бензина

240 км — без бензина Компания Changan представила обновленный седан Qiyuan A06 2027 модельного года. Автомобиль доступен в версиях с чисто электрической системой и с гибридной силовой установкой.
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