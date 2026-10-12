В ЦФО сократились посевы и темпы уборки зерновых

В Центральном федеральном округе посевные площади под зерновые и зернобобовые сократились на 4,5% по сравнению с прошлым годом, а в целом по стране — на 6,1%.
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