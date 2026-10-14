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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о голе Батракова «Барсе»: «Я забивал в 92‑м, а он – сейчас. Такие моменты остаются на всю жизнь»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал гол полузащитника « Галатасарая » Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов  против «Барселоны» (1:4).

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