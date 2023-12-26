21 декабря 2023г. к 850-летию преставления святой преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, в рамках Единого дня, посвященного жизни и деятельности просветительницы, покровительницы земли белорусской, настоятель Елисаветинского храма протоиерей Виктор Толох совместно с сотрудником городской библиотеки №8 имени Евфросинии Полоцкой Чеславовной прове .
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