Актриса Наталия Дончева скончалась после долгой болезни

1 августа скончалась актриса Наталия Дончева после тяжелой десятилетней болезни. Ее пасынок, кинопродюсер Хьюго Селиньяк, почтил ее память, поделившись трогательными словами и портретом кинозвезды в своих социальных сетях.
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