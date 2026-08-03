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Царьград

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Актриса Наталия Дончева скончалась после долгой болезни

Актриса Наталия Дончева скончалась после долгой болезни

1 августа скончалась актриса Наталия Дончева после тяжелой десятилетней болезни. Ее пасынок, кинопродюсер Хьюго Селиньяк, почтил ее память, поделившись трогательными словами и портретом кинозвезды в своих социальных сетях.

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