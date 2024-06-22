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"Этот поезд остановит только Трамп": Венгрия снова предупредила о войне с НАТО на Украине

"Этот поезд остановит только Трамп": Венгрия снова предупредила о войне с НАТО на Украине

Фото: globallookpress.com/Marcus Brandt НАТО готовится к военной миссии на Украине, заявил венгерский премьер Орбан, подчеркнул, что Будапешт не станет в ней участвовать.

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