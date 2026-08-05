Аналитик Порошин: предпосылок для существенного снижения цен на кофе немного

Рост мировых цен на кофе стал результатом сочетания сразу нескольких факторов. Однако основной тренд сформировался ещё в 2024 году, когда неблагоприятные погодные условия в Бразилии и Вьетнаме ухудшили ожидания по урожаю и сократили предложение на мировом рынке.