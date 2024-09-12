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Внучка Маслякова пожаловалась на журналистов за съёмки похорон на кладбище

Внучка Маслякова пожаловалась на журналистов за съёмки похорон на кладбище

Внучка покойного Александра Маслякова 18-летняя Таисия отчитала журналистов, которые снимали похороны на кладбище.

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