Орден Почетного легиона вернут историку Соколову, убившему 24-летнюю аспирантку

ТАСС/Валентин Егоршин Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть орден Почетного легиона бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета, историку Олегу Соколову, который в 2019 году жестоко расправился с 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко.
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