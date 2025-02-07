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Орден Почетного легиона вернут историку Соколову, убившему 24-летнюю аспирантку

Орден Почетного легиона вернут историку Соколову, убившему 24-летнюю аспирантку

ТАСС/Валентин Егоршин Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть орден Почетного легиона бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета, историку Олегу Соколову, который в 2019 году жестоко расправился с 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко.

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