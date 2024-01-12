МИД Ирана назвал удар США и Британии по Йемену произволом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи выступил с осуждением массированного удара, который США и Великобритания нанесли по позициям хуситов, представляющих йеменское мятежное движение «Ансар Аллах».
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