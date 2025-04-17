Атомный ледокол «Якутия» отправился в свой первый рабочий рейс из Кольского залива - видео

На прошлой неделе он прибыл в свой порт приписки Атомный ледокол «Якутия» отправился в свой первый рабочий рейс из Кольского залива В минувший вторник, 15 апреля, атомный ледокол «Якутия» отправился в свой первый рабочий рейс из Кольского залива.
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