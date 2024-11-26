В конце недели ожидается рост волатильности на рынке криптовалют

В конце недели ожидается рост волатильности на рынке криптовалютВ конце текущей недели ожидается рост волатильности на рынке криптовалют, а влияние на рынок окажет истечение срока действия опционов BTC в ноябре, передает CoinDesk .
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