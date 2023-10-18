Участника группы «Самоцветы» выгнали из дома: где сейчас живет певец

Сергей Беликов остался в одиночестве и без квартиры: жена выгнала его из квартиры после сорока лет бракаМузыкант и певец, популярный и обаятельный участник знаменитых "Самоцветов" Сергей Беликов внезапно стал бездомным.
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