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Пособие пойдет для оплаты юридических услуг

Пособие пойдет для оплаты юридических услуг

В Великобритании восемь мужчин два года насиловали несовершеннолетнюю девочку. Их приговорили в общей сумме к 78 годам лишения свободы и выделили 435 643 фунтов стерлингов (около 35 млн рублей) для оплаты юридических услуг, сообщает "Mirror".

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