Пособие пойдет для оплаты юридических услуг

В Великобритании восемь мужчин два года насиловали несовершеннолетнюю девочку. Их приговорили в общей сумме к 78 годам лишения свободы и выделили 435 643 фунтов стерлингов (около 35 млн рублей) для оплаты юридических услуг, сообщает "Mirror".